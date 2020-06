Nervos, três golos e duas expulsões. Veja o resumo do Rio Ave-Benfica

O Benfica regressou aos triunfos frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. Os três pontos permitem os campeões nacionais alcançar o FC Porto no topo da classificação. Veja os lances e os golos.

O Benfica regressou aos triunfos frente ao Rio Ave, em Vila do Conde. Os três pontos permitem os campeões nacionais alcançar o FC Porto no topo da classificação. Veja os lances e os golos.

Depois de quatro empates consecutivos, o Benfica regressou aos triunfos no campeonato. Os encarnados venceram esta quarta-feira em Vila do Conde o Rio Ave por 1-2.

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 26 minutos, por intermédio do avançado iraniano Mehdi Taremi.



O Benfica foi à procura do empate e conseguiu assustar a equipa vila-condense. Rafa chegou a introduzir a bola no fundo da baliza, mas o lance foi invalidado pelo árbitro, por fora de jogo de Dyego Sousa.



Na segunda parte, o jogo ficou marcado por duas expulsões - Musrati e Nuno Santos. Aos 64 minutos, Seferovic, que tinha entrado ao intervalo, concluiu com sucesso uma jogada de David Tavares pela esquerda.



O golo da vitória do Benfica surgiu aos 87 minutos, na sequência de um canto. Julian Weigl estreou-se a marcar de cabeça e com a camisola do Benfica.



O triunfo permite ao Benfica voltar a alcançar o FC Porto na primeira posição do campeonato. Amas as equipas somam 64 pontos, tendo os dragões vantagem no confronto direto.