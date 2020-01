Neste campeonato de futebol, há sempre derby aos domingos

Os Woolpack Wanderers e os Garisson Gunners fazem 20 jogos por campeonato © Pixabay

Há um jogo por semana. Sempre ao domingo. De um lado os Woolpack Wanderers, do outro os Garisson Gunners que se encontram todos os fins de semana para um derby.

Tentam fazer 20 jogos por temporada "mas tudo depende das condições meteorológicas", conta Anthony Gibbons, presidente da Isles of Scilly Football League, a liga de futebol mais pequena do mundo, que se disputa nas ilhas Sorlingas em Inglaterra, onde vivem cerca de duas mil e duzentas pessoas.

Além do campeonato principal, há três taças para serem conquistadas com os jogadores a rodarem em cada época. Depois de escolhido o capitão de cada equipa, o resto vai-se compondo, com cada capitão a escolher os jogadores à vez. "Lançamos uma moeda para ver quem escolhe primeiro e é tão simples quanto isso."

Aqui não há mal em trocar de clube porque toda a gente já vestiu as duas camisolas. "No ano passado, eu era o capitão dos Woolpack Wanderers. Este ano sou vice-capitão dos Garisson Gunners. E posso já dizer que não está a correr nada bem", admite Gibbons em entrevista à TSF.

Os Garrisson estão a ter mau início de época. Na sexta jornada, ainda só conseguiram vencer um jogo. Ainda assim, Anthony garante que a luta é sempre até ao fim do campeonato, com vários títulos a serem decididos ano último jogo.

Fora do campo, todos os jogadores têm outras vidas profissionais. Anthony, por exemplo, é gerente no supermercado local. "Estamos longe de ser jogadores profissionais, posso garantir-lhe. Temos vários pescadores. Pessoas que apanham flores. Algumas pessoas trabalham em restaurantes. Um tem um restaurante. Outro tem uma loja de bicicletas."

As equipas treinam duas ou três vezes por semana. Ao domingo de manhã têm encontro marcado e às vezes há zaragata no campo "sobretudo quando há faltas mais aparatosas". Nada que não se resolva mais tarde no pub. "As pessoas bebem uma cerveja e fazem as pazes."

A liga tem dois árbitros e todos os jogos decorrem na ilha de St. Mary's, no Garrison Field, um palco que já viu as equipas conquistarem todos os títulos possíveis da Isles of Scilly Football League.