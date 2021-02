"Neste jogo estamos todos contigo." Benfica e Sporting homenageiam Quintana

Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto © Petr David Josek/AFP

As equipas de andebol do Benfica e Sporting homenagearam Alfredo Quintana, o guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional que, na segunda-feira, sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante um treino.

O primeiro clube a deixar uma mensagem a Quintana foi o Sporting, num tweet publicado na segunda-feira, onde se pode ler: "Temos a certeza que vais defender este livre de 7 metros. Força, Quintana".

Já esta terça-feira, antes de entrarem em campo, no Pavilhão João Rocha, frente aos suecos do Kristianstad num jogo a contar para a Liga Europeia de andebol, os leões vestiram uma camisola com o nome do guardião luso-cubano.

© Filipe Amorim / Global Imagens

À semelhança da equipa de Alvalade, também o Benfica recorreu às redes sociais na segunda-feira para deixar uma mensagem de ânimo a Alfredo Quintana. "Neste jogo estamos todos contigo. Força, Alfredo Quintana", pode ler-se no Twitter das águias.

Mais tarde, esta terça-feira, o clube da Luz publicou no Instagram uma fotografia com as t-shirts que os jogadores vão usar no jogo frente ao Póvoa AC, todas com o nome de Quintana. "Todos a torcer por ti. Força, Quintana!", lê-se na publicação.

O estado de saúde do guarda-redes de 32 anos "continua estável, mas com prognóstico reservado", revelou esta terça-feira fonte hospitalar.

De acordo com o FC Porto, o estado de saúde do jogador luso-cubano, que representa os dragões desde 2010, "continua inalterável" em relação a segunda-feira e, assim que houver alterações, o clube fará a atualização da situação clínica.

Alfredo Quintana, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos jogadores indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.