O presidente do Sporting, Frederico Varandas, vê no fim da oferta de bilhetes às claques a razão para a guerra aberta em que se encontra, neste momento, com as mesmas e lamenta que o clube tenha, neste momento, "uma claque que deseja que o Sporting perca".

O líder leonino revela que já viu as imagens das câmaras de segurança e que os agressores que participaram nas agressões deste domingo contra dois dirigentes, uma menor e um Assistente de Recinto Desportivo são membros da Juventude Leonina. Se forem sócios, garante, "serão expulsos".

"Neste momento temos uma claque que deseja que o Sporting perca"

Em entrevista à TVI, Frederico Varandas revela que, quando chegou à direção, eram oferecidos "cerca de 900 bilhetes por jogo" às claques, uma "oferta" com que acabou. "Os bilhetes que compravam a preço reduzido, que era o que estava no protocolo em vigor, tinham de ser pagos."

O presidente leonino explica que as claques querem "bilhetes de época sem nome" para "revendê-los mais tarde".

Nessa altura, recorda Varandas, à terceira jornada, em Portimão a equipa foi assobiada. "O que mudou? Cerca de 300 a 400 mil euros por ano que eram dados. Acabámos com o negócio", diz Varandas, explicando que, por isto, estão em guerra com o presidente.

Embora reconheça que a época de futebol está a "correr mal", Varandas não deixa de apontar ao dedo às bancadas: "Ontem [este domingo], em Alvalade, o Portimonense começa a ganhar o jogo e o golo foi festejado pela claque do Sporting", lamenta o presidente leonino. "Neste momento temos uma claque que deseja que o Sporting perca."

O líder do Sporting quis também deixar uma mensagem direta a uma das claques. "O que é a Juventude Leonina? Quem é a direção? Apresentem-se!", atirou Frederico Varandas, pedindo aos membros da direção que venham a público explicar "quem são" e lembrando que o presidente da claque "está preso".

As imagens das agressões

Sobre as agressões a dois dirigentes do Sporting e a Assistente de Recinto Desportivo, Frederico Varandas explicou que as imagens - que já viu - vão ser facultadas às autoridades numa tentativa de perceber se os autores das agressões são sócios do Sporting. "Conseguem identificar-se muito bem as caras, são elementos da Juventude Leonina."

"Se forem sócios do Sporting, serão expulsos", garante o presidente leonino.

A filha de um dos dirigentes foi também cuspida "três vezes" na cara, especificou Frederico Varandas. Questionado sobre se já foi ameaçado, o presidente do Sporting afirmou que sim, limitando-se a dizer que tal aconteceu por "n vezes" e revela mesmo que houve dirigentes que foram ameaçados e que "seriam espancados" se não se demitissem.