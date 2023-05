Newcastle garante apuramento para a Liga dos Campeões 25 anos depois

© Peter Powell/EPA

O Newcastle assegurou esta segunda-feira a qualificação para a Liga dos Campeões de futebol, 20 anos depois da última presença, ao empatar em casa 0-0 com o Leicester, em jogo da 37.ª jornada da Liga inglesa.

A necessitar apenas de um ponto para assegurar o regresso à 'Champions', os 'magpies' cumpriram o objetivo num jogo sem golos e vão agora regressar à principal prova de clubes da UEFA, naquela que será a sua terceira participação, depois de 1997/98 e 2002/03.

Com este resultado, o Newcastle está provisoriamente no terceiro lugar do campeonato, com 70 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Manchester United, quarto com 69 e que tem menos um jogo disputado.

No entanto, os 'magpies' têm quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool, que é quinto, faltando apenas disputar um jogo a cada uma das equipas, o que assegura um dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões.

Já o Leicester continua em zona de despromoção, no 18.º lugar, com 31 pontos, os mesmos do Leeds, que é 19.º, com as duas equipas a dois pontos do Everton, 17.º e que é a primeira equipa acima da 'linha de água'.

Destas três equipas vão sair as duas que acompanham o já despromovido Southampton na descida ao segundo escalão do futebol inglês, com tudo a decidir-se na última jornada.

O Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias, já assegurou o título, conquistado o terceiro campeonato consecutivo e o nono do seu historial.