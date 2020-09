Neymar regressa aos treinos no PSG

© Franck Fife/AFP

O avançado brasileiro Neymar anunciou que regressou aos treinos na equipa de futebol do Paris Saint-Germain (PSG), nove dias depois de ter sido revelado que testou positivo à Covid-19.

"Voltei a treinar, super feliz", referiu o internacional brasileiro nas redes sociais.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON #CORONAOUT - Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

O PSG anunciou, em 2 de setembro, que teve três casos positivos no plantel. Embora não tenha revelado a identidade, o jornal francês "L'Équipe" especificou que se tratava de Neymar e dos argentinos Ángel Di María e Leandro Paredes.

Um dia depois o clube acrescentou que teve outros três casos, que segundo o mesmo jornal foram o costa-riquenho Keylor Navas, o argentino Mauro Icardi e o brasileiro Marquinhos.

O último caso na equipa parisiense foi o avançado Kylian Mbappé, cujo positivo foi comunicado esta semana.

O PSG, que fez a sua estreia na Liga francesa na quinta-feira com uma derrota (1-0) frente ao Lens, vai jogar no domingo com o Marselha, orientado pelo português André Villas-Boas.

