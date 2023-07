Nico González no Porto para assinar contrato

Na época passada Nico González (à direita) jogou no meio campo do Valência, por empréstimo do Barcelona © Kai Foersterling/EPA (arquivo)

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Julho, 2023 • 14:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Nico González está em Portugal, hospedado num hotel na cidade do Porto, onde tem treinado num ginásio, e com um desses momentos a ser captado por um adepto numa fotografia que foi publicada nas redes sociais.

O médio de 21 anos vai ser jogador do FC Porto em definitivo, com a SAD azul e branca a pagar ao Barcelona um valor entre os oito e os 10 milhões de euros, conforme já avançou a imprensa catalã.

O jornal Mundo Deportivo assegura que o Barcelona vai manter uma cláusula de recompra do passe de González. A cláusula vai sofrer alterações para valores mais altos à medida que o contrato do médio com o Porto avança.

Na época passada Nico González jogou no meio campo do Valência, por empréstimo do Barcelona, onde marcou um golo e fez uma assistência.