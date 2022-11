Nico Hulkenberg volta à Fórmula 1 e substitui Mick Schumacher na Haas em 2023

Nico Hulkenberg © AFP

O piloto alemão Nico Hulkenberg vai substituir o compatriota Mick Schumacher na Haas no Mundial de Fórmula 1 de 2023, anunciou esta quarta-feira a escuderia norte-americana.

Aos 35 anos, Hulkenberg regressa a tempo inteiro à Fórmula 1, de onde saiu em 2019, tendo feito, desde essa altura, cinco corridas como piloto substituto. As mais recentes aconteceram já este ano, com Hulkenberg a substituir Sebastian Vettel na Aston Martin nas duas primeiras provas desta temporada.

O piloto germânico tem um total de 181 Grandes Prémios iniciados, por Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point e Aston Martin, e detém o recorde de maior número de corridas iniciadas sem um pódio conquistado.

Nas duas últimas temporadas, foi piloto de reserva da Aston Martin.

We're pleased to welcome @HulkHulkenberg to Haas F1 Team as our driver for the 2023 FIA Formula 1 season, alongside Kevin Magnussen.#HaasF1 https://t.co/GfyiUWLlYV - Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 17, 2022

"A experiência e o conhecimento que traz à equipa são claros", reconheceu o diretor desportivo da Haas, o italiano Günther Steiner.

Hulkenberg vai substituir Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial, cuja saída foi conhecida esta manhã.

Schumacher deixa a equipa ao fim de duas épocas, onde somou menos de um terço dos pontos da Haas e com alguns acidentes aparatosos que oneraram as contas da equipa.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Mick Schumacher mostrou-se "desapontado com a decisão de [a equipa] não renovar contrato", mas, ainda assim, agradeceu "a oportunidade" que lhe foi dada e garantiu que vai "continuar a lutar para regressar à Fórmula 1".

A temporada encerra este fim de semana, em Abu Dhabi.