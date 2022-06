Nicolía vai falhar a "negra" para decidir o título no Dragão Arena

© Tiago Petinga/Lusa

O Benfica não vai contar com Carlos Nicolía para o quinto e decisivo jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins. O internacional argentino foi suspenso com dois jogos.

Carlos Nicolía viu o cartão vermelho após ter discutido com a equipa de arbitragem. Assim o treinador das águias, Nuno Resende, não vai poder utilizar a estrela da equipa no jogo decisivo frente ao FC Porto, no Dragão, na noite de quarta-feira.

O jogador empatou a última partida no Pavilhão da Luz a um golo, mas segundos depois viria a ser expulso. O Benfica, para além de Nicolía, também não vai contar com Lucas Ordoñez devido a lesão.

A eliminatória entre FC Porto e Benfica está empatada a dois. Os dois clubes vão decidir o título esta quarta-feira, às 20h00, no Dragão Arena.