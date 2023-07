Nigéria empata com a Irlanda e avança no Mundial feminino

© Patrick Hamilton/AFP

Não houve golos, mas houve o que festejar. A Nigéria empatou esta segunda-feira (0-0) com a Irlanda e garantiu o apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo feminino de futebol.

Numa partida a contar para o grupo B da competição, as nigerianas foram as mais dominadoras e rematadoras, mas o marcador nunca mexeu. Ainda assim, o empate deu para a seleção africana chegar aos cinco pontos e assegurar a segunda posição do grupo, apenas atrás da Austrália.

Quanto à Irlanda, eliminada à partida, conseguiu um ponto e não saiu a zeros do Mundial. Face a este resultado, o Canadá, que foi goleado pela Austrália, fica no terceiro lugar e também vai para casa.