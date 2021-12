"Ninguém estava preparado para isto." Jorge Jesus lamenta a derrota no dérbi

Jorge Jesus atira a resposta para o próximo jogo para a Liga dos Campeões © Miguel A. Lopes/Lusa

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, lamentou a derrota do Benfica contra o Sporting por 3-1 esta sexta-feira no Estádio da Luz. "Ninguém estava preparado para isto", atirou no final da partida.

Sobre o jogo, o técnico encarnado explicou que na primeira parte "o Benfica foi uma equipa que não conseguiu criar vantagens ofensivas". Na segunda parte, Jorge Jesus considera que o Benfica esteve "várias vezes próximos de fazer o 1-1".

"O Sporting com a vantagem tentou ser uma equipa mais controlada, a controlar mais o resultado que tinha. Mas pronto, voltamos à mesma tecla: a diferença foi quem fez os golos. Na segunda parte poderíamos ter conseguido outro resultado e não 3-1. O Sporting tem mérito na forma como sempre saiu, teve oportunidades e fez os golos", analisou o treinador.

Quanto à reação dos adeptos no final do jogo, Jorge Jesus atira para a próxima partida: "Quarta-feira já temos um jogo decisivo, que é a Champions League. Queremos muito passar aos oitavos. Essas horas não vão ser fáceis para todos: adeptos, treinador, jogadores. Mas amanhã já estamos a treinar e a pensar que quarta-feira temos que vencer o Dínamo Kiev e passar aos oitavos de final."

Pizzi foi o autor do único golo encarnado na partida, já nos descontos. Com a derrota, o Benfica fica a quatro pontos de Sporting e FC Porto que partilham a liderança.