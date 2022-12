Reportagem TSF. No deserto do Catar há outro campeonato: o dos camelos

Tópicos chave A corrida vai começar

Todos os dias os jogadores de Portugal treinam a cinco quilómetros de uma pista de corrida de camelos, uma das maiores atrações do Catar.

É longa a fila de carros. Há uma placa de aviso que indica que só carros SUV podem passar. À direita, há uma longa pista de terra, paralela à estrada onde estamos. Por lá, os camelos vão caminhando em diante, guiados pelos treinadores. Mais à frente, atravessam o quente asfalto à frente dos carros e reúnem-se numa zona larga, num descampado todo em terra.

Há centenas de camelos. Com eles, estão os treinadores a prepará-los para as corridas. Cada camelo, só faz uma corrida por dia. Uma corrida de seis quilómetros, sendo que os animais são divididos por categorias, desde o peso às idades.

Partida, largada... fugida! A emoção de uma corrida de camelos numa reportagem de António Botelho com sonorização de Margarida Adão.

Perto de um dos camelos, está Umar, um dos treinadores. Ele não domina o inglês, mas tenta explicar como são preparados para as corridas: "Fazem exercício. Andam entre uma a duas horas e depois também correm um pouco. Têm também de comer e descansar. É quase como um jogador de futebol", atira este árabe, não estivéssemos a cinco quilómetros do centro de treinos do Al Shahaniya, onde trabalham todos os dias os jogadores da seleção portuguesa de futebol.

Agora, os camelos estão precisamente a descansar. Estamos no meio deles... Estão quase todos sentados. É uma das partes importantes da preparação. Preparação que começa desde bem cedo, ainda antes de nascer o sol. As corridas acontecem todos os dias, até ao final da tarde e são interrompidas caso as temperaturas sejam muito altas.

Antes de seguirem para a pista, cada treinador, com um spray, marca o camelo com um número na zona do pescoço. Em cima de cada um, é colocado um jockey robot, que simula as orientações de jockeys humanos. Isto permite aos treinadores incitá-los, à distância, com um comando, que controla o robot. O jockey dá umas palmadinhas nas costas do animal, de forma a guiá-lo durante a corrida, mas também para a evitar que os camelos tenham de correr com um homem às costas, algo que acontecia antigamente.

Os treinadores posicionam os camelos no início da pista de terra, atrás de uma cancela. É dada a ordem de partida. A cancela ergue-se. Os camelos correm desalmadamente ao longo da pista. Estão centenas de pessoas, que vão acompanhando o relato difundido em vários altifalantes colocados ao longo da pista.

As corridas funcionam em sistema de campeonato e têm prémios milionários. Não há apostas, pois são proibidas no Catar. Paralelas à pista onde correm os camelos, há duas estradas que se enchem de automóveis. O dono de cada camelo acompanha, às buzinadelas, o percurso de cada um.

Estamos dentro de um desses carros, nos bancos de trás. Nos bancos da frente estão os cataris a ouvir o relato e a comunicar com o treinador do camelo. Através de walkie talkies, falam com o treinador do camelo para que ele use da melhor forma o jockey robot.

Na chegada à meta, o camelo deles não ganhou, mas é fácil perceber quem venceu. Há uma criança de braços no ar, aos berros, debruçada da janela de outro carro.

Está a celebrar uma saborosa vitória do camelo mais rápido naqueles seis quilómetros.