No estádio em França e nas ruas de Madrid. O filme da festa dos campeões europeus

Por TSF 29 Mai, 2022 • 10:29

Após a vitória frente ao Liverpool por 1-0, no Stade de France, em Paris, o Real Madrid é o novo campeão europeu. O único golo do jogo foi apontado aos 59 minutos pelo internacional brasileiro, Vinícius Júnior. Depois do fim do jogo, a festa fez-se ainda no estádio, com a equipa espanhola a receber o troféu, e também nas ruas de Madrid, com milhares de adeptos a celebrar a vitória.

O início da partida ficou manchado por falhas de segurança. Vários adeptos saltaram as barreiras e conseguiram entrar no perímetro do recinto, agredindo também vários agentes de segurança.

Na sequência destes incidentes, a polícia francesa anunciou que fez 68 detenções. Segundo as autoridades, centenas de apoiantes do Liverpool tentaram, sem sucesso, entrar no Stade de France com bilhetes falsos, atrasando a entrada dos fãs no recinto.

Este atraso obrigou a UEFA a adiar o início da final, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, em mais de meia hora, por "razões de segurança" e para permitir a entrada do maior número possível de adeptos com bilhetes autênticos.

À hora do apito inicial originalmente programado, pelas 21h00 locais de sábado (20h00 de Lisboa), vastas áreas das bancadas estavam vazias, num estádio com capacidade para 80 mil pessoas.

Num comunicado, a UEFA manifestou solidariedade com os fãs afetados pelos incidentes e prometeu "rever de forma urgente estas questões junto da polícia e das autoridades francesas e com a Federação Francesa de Futebol".