No jogo entre o Felgueiras e o Vila Real o bilhete pode ser um pacote de massa

Cada um dá o que quer e no final quem ganha é a população carenciada de Felgueiras. Esta sexta-feira à noite, o clube doa a receita do jogo com o Vila Real à Cruz Vermelha e o bilhete de entrada pode ser um pacote de massa, uma garrafa de azeite, massa ou arroz. Cada um dá o que quer e tem direito a ver, sem pagar, o jogo entre o Felgueiras e o Vila Real para o Campeonato de Portugal.

A ideia de um jogo solidário juntou o clube e a Cruz Vermelha. O Jornal de Notícias conta que o Felgueiras abdica da receita do jogo, cerca de 1700 euros, e abre as portas do Estádio Machado de Matos.

Silvina Azevedo, presidente da delegação da Cruz Vermelha em Felgueiras, garantiu que está a aumentar o número de famílias que precisa de ajuda no concelho. Por isso, todos os contributos são bem-vindos.

"Este jogo é gratuito. As pessoas levarão simplesmente um bem alimentar que reverterá a favor das famílias com mais dificuldades a nível do concelho de Felgueiras. Tudo é útil e importante", explicou à TSF Silvina Azevedo.

Silvina Azevedo acredita que o estádio pode encher, apesar da chuva.

"Dependerá do tempo também, que não está muito propício a um jogo de futebol, mas na última campanha a comunidade felgueirense foi extremamente generosa se compararmos com os dois últimos anos", afirmou a presidente da delegação da Cruz Vermelha em Felgueiras.