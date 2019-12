No regresso de Mourinho a Manchester, Tottenham perde frente ao United

Rashford apontou dois golos frente ao Tottenham © EPA

Por TSF 04 Dezembro, 2019 • 21:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Tottenham foi derrotado pela primeira vez desde que José Mourinho chegou ao clube. E a derrota foi numa casa que o técnico português bem conhece - o seu antigo clube.

Em Old Trafford, o "Spurcial One" viu Rashford abrir o marcador aos sete minutos, num lance em que o guardião dos Spurs ficou mal na fotografia.

Antes do intervalo, a defensiva dos Red Devils deu espaço a Dele Alli na área e o internacional inglês empatou a partida.

Já na segunda parte, Marcus Rashford foi carregado em falta na área por Serge Aurier. O árbitro da partida não teve dúvidas e apontou para a marca de grande penalidade.

Chamado à marcação, Rashford apontou o golo que selou a vitória do Manchester United, a primeira de Mourinho no comando técnico da equipa do norte de Londres.