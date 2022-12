Noite inspirada de Livakovic ajuda Croácia a eliminar Japão do Mundial

© Georgi Licovski/EPA

Por Clara Maria Oliveira 05 Dezembro, 2022 • 17:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Croácia eliminou, esta segunda-feira, o Japão, nos oitavos de final do Mundial 2022, mas precisou de recorrer às grandes penalidades após o encontro ter terminado com um empate a uma bola no final dos 120 minutos. Dominik Livakovic foi o herói da eliminatória ao defender três penáltis, ajudando os croatas a vencer o desempate por 3-1.

No tempo regulamentar, o ex-Marítimo Daizen Maeda adiantou os nipónicos, aos 43 minutos, mas os vice-campeões em título empataram aos 55, por Ivan Perisic, e, na otaria, o guarda-redes Dominik Livakovic fez três defesas.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sexta-feira, em Doha, pelas 15h00 (em Lisboa), a Croácia vai defrontar o vencedor do embate entre o pentacampeão Brasil e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se defrontam ainda esta segunda-feira.