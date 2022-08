Norberto Mourão conquista bronze nos Europeus de paracanoagem

Norberto Mourão © Fernando Fontes/Global Imagens (arquivo)

O português Norberto Mourão conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze em VL2 200 metros nos Europeus de paracanoagem em Munique, não conseguindo revalidar o título europeu.

Mourão, de 41 anos, repetiu a medalha de bronze conquistada há duas semanas nos Mundiais, em Halifax, no Canadá, ao cumprir a distância em 55,472 segundos, atrás do húngaro Tamás Juhász (53,948) e do espanhol Higinio Rivero (55,159).

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Antes de Mourão, Portugal já tinha quatro medalhas, depois das duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, da de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e da de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.