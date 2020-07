Noronha Lopes apresenta candidatura ao Benfica: "Jesus deve uma explicação aos benfiquistas"

© Orlando Almeida/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 23 Julho, 2020 • 18:50

Jorge Jesus é o treinador de João Noronha Lopes, caso vença as eleições, mas primeiro vai ter de retratar-se perante os adeptos encarnados.

"Jorge Jesus quando saiu do Benfica teve comportamentos dos quais não gostei. Deve uma explicação aos benfiquistas e espero que a faça. É um grande treinador, é o treinador do Benfica e passa a ser o meu treinador. O que eu não percebo é como é que pode ser o treinador de Luís Filipe Vieira quando foi empurrado porque não cabia no projeto, quando foi acusado de deslealdade, se avançou com uma ação de €14 milhões e, há pouco tempo, Vieira disse que não voltaria ao Benfica", começou por referir o candidato.

O candidato fala também no fim de um ciclo no Benfica: "Chegámos ao fim de um ciclo e de um modelo de liderança, tendo por base aquilo que se passou. O Benfica perdeu duas Ligas, em três, para um rival intervencionado pela UEFA. Teve participações europeias desastrosas e saiu do top 20 dos clubes europeus. Perdeu o foco no que interessa, nos resultados desportivos. É certo que o Benfica precisa de sustentabilidade financeira, mas também de resultados desportivos", criticou o gestor.

Questionado sobre a eventual permanência de nomes como Domingos Soares Oliveira, Tiago Pinto e Rui Costa, João Noronha Lopes deixou em aberto.

João Noronha Lopes, de 53 anos, é licenciado em direito, recentemente foi vice-presidente da McDonald's a nível mundial e, há 20 anos, já tinha feito parte da direção do Benfica liderado por Manuel Vilarinho.