Noronha Lopes não se recandidata à presidência do Benfica

O gestor João Noronha Lopes não se vai candidatar às eleições do Benfica. O anúncio foi feito esta quinta-feira numa conferência de imprensa, num hotel em Lisboa.

"Sabia e sei que o Benfica merece um presidente a tempo inteiro, e achava que essas circunstâncias na minha vida não se iam repetir. Porém, na mesma linha de falar a verdade, assumo que face às circunstâncias graves que levaram à saída do anterior presidente, ponderei a possibilidade de me candidatar de novo. Feita esta ponderação, tomei a decisão de não me candidatar", disse perante os jornalistas. Noronha Lopes justifica esta posição com razões familiares e profissionais.

Nas eleições de 29 de outubro de 2020, quando foi derrotado pelo antigo presidente Luís Filipe Vieira (62,59%), Noronha Lopes obteve 34,71% dos votos.



Luís Filipe Vieira renunciou à presidência dos 'encarnados' em 15 de julho último, após ter sido eleito pela primeira vez para o cargo em 2003 e ter-se tornado no presidente com mais tempo na liderança do Benfica.



Vieira foi um dos quatro detidos no processo Cartão Vermelho, que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.



O antigo futebolista Rui Costa, antigo administrador da SAD e vice-presidente na direção de Vieira, assumiu a liderança do clube e da SAD, defendendo a marcação de eleições até ao fim do ano.