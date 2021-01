© Orlando Almeida / Global Imagens

O antigo candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, diz que o clube "vive um défice de liderança". Num texto publicado nas redes sociais, o sócio 5001 do Benfica sublinha que o mês de janeiro "é o mais importante da época, em que o clube "tem de voltar às conquistas".

"É essa a exigência colocada por todos aqueles que vivem o clube com paixão. A nossa identidade forjou-se com ambição e vontade de vencer", escreve Noronha Lopes, que critica a falta de liderança.

"Numa altura em que os benfiquistas estão impedidos de apoiar na bancada, é fundamental que a liderança do clube esteja ainda mais presente e seja um exemplo. Infelizmente, não é isso a que assistimos", lamenta.

"O Benfica vive um défice de liderança. Falta uma voz de comando que inspire os que estão em jogo e que motive aqueles que sofrem por fora. Uma liderança sem silêncios, sem desculpas e sem resignações", acrescenta o antigo candidato derrotado por Luís Filipe Vieira nas eleições de outubro passado.

Um dia depois do empate do Benfica nos Açores no terreno do Santa Clara, João Noronha Lopes espera que "as próximas semanas tragam sinais claros de que todos compreendem o clube que representam e estão à altura do momento". O empresário pede, por isso, "mais liderança e maior exigência".

Até ao final de janeiro, o Benfica disputa a final four da Taça da Liga com o Sporting, FC Porto e Sporting de Braga e, no campeonato, tem duelos marcados com os leões e os dragões.