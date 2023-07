Noruega e Suíça passam aos oitavos do Mundial com eliminação da Nova Zelândia. Veja os golos

A Noruega goleou as estreantes filipinas © Saeed Khan/AFP

Por Cátia Carmo com AFP 30 Julho, 2023 • 11:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Noruega classificou-se, este domingo, para os oitavos de final do Mundial feminino de futebol ao golear as Filipinas por 6-0. A co-anfitriã Nova Zelândia empatou com a Suíça e acabou eliminada.

As suíças precisavam de apenas um ponto contra a Nova Zelândia em Dunedin para garantir a passagem à fase eliminatória e o segundo empate sem golos consecutivos permitiu-lhes terminar no topo do Grupo A. Do outro lado, a Noruega tinha de derrotar as estreantes filipinas para ter hipóteses de se classificar. E venceu no Eden Park, em Auckland, com um hat-trick de Sophie Roman Haug.

A norueguesa marcou dois golos logo no início da partida e Caroline Graham Hansen fez o terceiro antes do intervalo. O quarto golo surgiu por autogolo de Alicia Barker. No quinto, Guro Reiten marcou de penálti, antes de Roman Haug completar o hat-trick. Uma vitória indiscutível da equipa norueguesa.

Este resultado permitiu que as campeãs mundiais de 1995 passassem à frente da Nova Zelândia, ficando em segundo lugar no grupo. Já a co-anfitriã, que derrotou a Noruega no jogo de estreia e obteve a sua primeira vitória histórica num Mundial, não vai conseguir ir mais longe na competição.

As Filipinas, que também se estrearam no Mundial com uma vitória sobre a Nova Zelândia, estão igualmente fora.