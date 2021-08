Nova tempestade tropical esperada em Tóquio no último dia dos Jogos Olímpicos

© AFP

Uma nova tempestade tropical deverá atingir a área de Tóquio no domingo, no último dia dos Jogos Olímpicos, disseram os esta sexta-feira os organizadores, que não anunciaram quaisquer alterações ao calendário da competição.

A agência meteorológica japonesa alertou para ventos fortes, ondas fortes e o risco de deslizamentos de terras e inundações ao longo da costa leste de sábado à tarde a domingo, quando se espera que a tempestade tropical Mirinae passe sobre a área de Tóquio.

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos terá lugar no domingo à noite e alguns eventos, incluindo polo aquático e ginástica rítmica.

Estão também previstas competições de ciclismo de pista em Shizuoka, sudoeste de Tóquio, enquanto a maratona masculina começará cedo no domingo, na cidade de Sapporo, no norte.

"Estamos firme e calmamente atentos", disse o porta-voz do comité organizador de Tokyo-2020, Masa Takaya.

Uma tempestade tropical chamada Nepartak atingiu o Japão na semana passada, forçando os organizadores olímpicos a adiar alguns eventos de remo e tiro com arco e flecha, mas, por outro lado, anteciparam as finais do surf para tirar partido das ondas fortes.

A época do tufões no Japão decorre entre maio e outubro, com um pico em Agosto e Setembro.