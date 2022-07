Novak Djokovic apura-se para a final de Wimbledon pela oitava vez na carreira

Novak Djokovic © Neil Hall/EPA

O sérvio Novak Djokovic, número três mundial e detentor do troféu, apurou-se esta sexta-feira pela oitava vez para uma final de Wimbledon, ao vencer o britânico Cameron Norrie em quatro 'sets', nas meias-finais do terceiro 'Grand Slam' da temporada.

Djokovic, vencedor do 'major' londrino em seis ocasiões, ainda esteve em desvantagem perante o 12.º classificado do 'ranking' ATP, mas acabou por se impor na relva do All England Club pelos parciais de 2-6, 6-3, 6-2 e 6-4.

Na final, agendada para domingo, o sérvio vai defrontar o estreante Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia, que se apurou automaticamente para a decisão de Wimbledon, uma vez que o espanhol Rafael Nadal foi obrigado a desistir do torneio, devido a lesão, e não disputou a meia-final com o australiano.