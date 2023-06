Novak Djokovic conquista Roland Garros

Novak Djokovic © Julien de Rosa/AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu este domingo o torneio grand slam Roland Garros, disputado em França. Na final, Djokovic bateu Casper Ruud por 3-0.

O sérvio venceu os três sets do encontro com parciais de 7-6, 6-3 e 7-5, em mais de três horas.

Djokovic, terceiro do ranking mundial e campeão do Open da Austrália no início da época, juntou o título de hoje aos conquistados no major francês em 2016 e 2021, e desempatou com o espanhol Rafael Nadal no número de troféus do Grand Slam, isolando-se com 23.