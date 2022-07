Novo desejo de Jesus pode chegar do Marselha

© Pieter Stam de Jonge/EPA

Por Gonçalo Borbinha 28 Julho, 2022 • 13:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Fenerbahçe está muito próximo de concretizar a transferência de Luan Peres, que chega do Marselha, depois de ter realizado meia centena de jogos com a camisola do clube francês, adianta o jornal turco Fanatik.

Foi no Santos que o defesa de 28 anos se destacou mais, chegando a fazer dupla com Lucas Veríssimo, atual jogador do Benfica.

A imprensa turca garante que o central brasileiro é esperado esta quinta-feira à noite em Istambul.

Na Série A, a Juventus tem estado atenta a várias opções para o setor mais avançado do campo, mas a prioridade máxima é o internacional espanhol Álvaro Morata.

O avançado de 29 anos já representou duas vezes as cores da Vecchia Signora e, se depender do treinador Massimiliano Allegri, vai regressar a Turim.

Escreve o jornal Tuttosport que o negócio não será fácil: o Atlético de Madrid, que tem o passe do atleta, pede 30 milhões de euros aos italianos.

Para já, Morata treina com os colchoneros, ainda sem saber se entrará nas contas do treinador Diego Simeone.

Outros jogadores que têm sido apontados aos bianconeri são Anthony Martial do Manchester United, Timo Werner do Chelsea e Roberto Firmino do Liverpool.