Oito equipas e sem fase de grupos. Conheça o novo formato da Taça da Liga

Por Tiago Santos e Rui Oliveira Costa 05 Maio, 2023 • 17:38

A Liga Portugal aprovou esta sexta-feira um novo formato para a Taça da Liga a partir da temporada 2024/2025, que contará com apenas oito equipas.

Ao que a TSF apurou, as primeiras eliminatórias da competição, bem como a fase de grupos, deixaram de existir. A prova irá ser disputada pelos seis primeiros classificados da I Liga e pelos dois primeiros do segundo escalão da época anterior, num formato de apenas eliminatórias.

Os quartos de final serão disputados a um jogo e irão apurar as quatro equipas que estarão presentes na final four, formato que se irá manter nos mesmos moldes do que acontece atualmente, ou seja, com as meias-finais e a final a serem jogadas no mesmo estádio.

Esta decisão ainda terá de ser confirmada na assembleia-geral da Liga Portugal.