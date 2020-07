Novo objetivo de Jorge Jesus. Quer ganhar a Taça do Rio

Jorge Jesus quer vencer a Taça do Rio © Pedro Rocha / Global Imagens

Jorge Jesus quer conquistar a Taça do Rio e considera que a equipa do Flamengo está em boa forma, apesar da longa paragem na competição. Ao canal do clube brasileiro, e depois de vencer o Boavista na madrugada desta quinta-feira, o técnico português definiu um novo objetivo imediato para a equipa.

"Domingo temos mais um jogo, faltam dois jogos para ganhar tudo que há no Brasil, faltando só a Copa do Brasil que não ganhámos", apontou o treinador.

"Nós não vamos abdicar do ADN da equipa, sempre muito compacta e agressiva quando não tem a bola. Os jogadores já não sabem jogar de outra maneira, já não gostam de jogar de outra maneira, são eles mesmos que incutem esse espírito", diz o treinador português sobre o momento de forma do Flamengo.

"Tivemos jogadas de qualidade, uma equipa que joga 90 minutos dentro do meio campo do adversário tem de ter um perfil tático muito forte, uma capacidade física muito forte. É isso que o Flamengo fez com o Boavista e se jogasse contra o Barcelona também faria. Não importa o adversário, o que é importante para nós são nossas ideias", considera o técnico português.