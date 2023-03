Novo recorde nacional. Pichardo bicampeão da Europa de triplo salto em pista coberta

Pedro Pichardo © Tolga Bozoglu/EPA

Pedro Pablo Pichardo tornou-se esta sexta-feira campeão europeu de triplo salto em atletismo em pista coberta, com uma marca de 17,60 metros.

O atleta português, que na eliminatória já tinha batido o recorde nacional, voltou a ultrapassar a melhor marca portuguesa na final do triplo salto do Campeonato da Europa de pista coberta que decorre em Istambul.

Um dia depois de ter melhorado para 17,48 metros o recorde nacional, na qualificação, o campeão olímpico, do mundo e europeu ao ar livre, de 29 anos, acrescentou 12 centímetros à melhor marca nacional de sempre 'indoor', com o melhor salto mundial do ano, depois de ter iniciado a defesa do seu título europeu com 17,26.

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre e agora também bicampeão europeu 'indoor' deixou o grego Nikolaos Andrikopoulos e o alemão Mark Hess nas segunda e terceira posições, com 16,58 e 16,54, respetivamente, enquanto Tiago Luís Pereira terminou no quarto lugar, com 16,51, a sua melhor marca do ano.

Aos 29 anos, com Pichardo reeditou o feito alcançado em Torun2021, onde, então conquistou a primeira medalha como português, tornando-se no segundo bicampeão português "indoor" no triplo, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga2015 e Belgrado2017.

Pichardo conseguiu 17,60 metros, a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa, depois de ter iniciado o concurso com 17,26, que já lhe garantiam a medalha de ouro, tendo abdicado dos segundo, quarto e quinto ensaios, encerrando com um nulo.

Com o título de Pichardo, o primeiro de Portugal em Istambul2023, Portugal passou a somar 27 medalhas em Europeus 'indoor', 16 das quais de ouro, e o triplo salto tornou-se na especialidade com mais conquistas, quatro, contra o "tri" de Rui Silva nos 1.500 metros.

Pichardo junta o título de bicampeão europeu "indoor" ao olímpico, mundial e europeu ao ar livre, detendo ainda o estatuto de "vice" mundial em pista coberta.

Pichardo acredita poder bater o recorde do mundo no verão

Pedro Pichardo, em declarações à RTP depois da conquista europeia, revelou que acredita que pode ser este verão, durante os Mundiais ao ar livre, que poderá bater o recorde mundial do triplo salto.

"Vamos ver. Ninguém sabe. Em pista coberta tenho melhorado alguns centímetros. Vamos ver o que pode acontecer no verão", disse o saltador português.

O atleta português está "feliz" por ter cumprido o objetivo de bater o recorde nacional e deixou uma declaração ao país: "Ouvir o hino português, para mim, é muito emocionante. Agradeço ao país que me deu a oportunidade de continuar a minha carreira."