Nuggets vencem Lakers e estão pela primeira vez na final da NBA

Nikola Jokic foi eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da final da Conferência Oeste © Getty Images via AFP (arquivo)

Por Lusa 23 Maio, 2023 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os Denver Nuggets qualificaram-se na segunda-feira pela primeira vez para a final dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao 'varrerem' os Los Angeles Lakers (4-0), depois de novo triunfo na Califórnia, por 113-111.

O conjunto da casa, liderado por um 'vintage' LeBron James (31 pontos, máximo de carreira numa parte de um jogo de play-offs), foi dominador até meio (73-58), mas os Nuggets viraram o jogo no terceiro período (36-16) e, como em toda a série, foram mais fortes nos momentos decisivos do quarto.

Assim, e após duas vitórias em casa (132-126 e 108-103) e uma já em LA (119-108), os Nuggets voltaram a prevalecer, liderados por um 'triplo duplo' do sérvio Nikola Jokic, eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da final da Conferência Oeste.

Jokic terminou o embate com 30 pontos, 14 ressaltos e três assistências, sendo determinante na segunda metade, na qual somou 20 pontos, 10 ressaltos e cinco assistências, incluindo aquele que foi o cesto da vitória, a 51,7 segundos do final.

O poste sérvio teve uma grande ajuda de todos os outros titulares, nomeadamente de Jamal Murray (25 pontos e cinco assistências), Aaron Gordon (22 pontos, seis ressaltos e cinco assistências), Michael Porter Jr. (15 pontos e 10 ressaltos) e Kentavious Caldwell-Pope (13 pontos e quatro ressaltos).

Na formação anfitriã, os cinco titulares também marcaram todos na casa das dezenas, liderados por LeBron James, que somou 40 pontos, 10 ressaltos e nove assistências, mas só marcou nove pontos após o intervalo, com quatro em 12 nos 'tiros' de campo.

Entre outros, James falhou sobre o final o cesto que levaria o jogo para prolongamento: no último ataque, com quatro segundos para jogar, chegou-se perto do cesto, mas Murray dificultou a subida da bola e, depois, Gordon 'abafou-o' e selou o 4-0.

Por seu lado, Anthony Davis somou 21 pontos - entre os quais dois lances livres para empatar o jogo a 111, a 1.13 minutos do final - e 14 ressaltos, Austin Reaves apontou 15, o alemão Dennis Schroder marcou 13 e o japonês Rui Hachimura adicionou 10.

Os Nuggets, que nunca tinham chegado a uma final da NBA, ficam agora à espera da conclusão da final da Conferência Este, que pode igualmente fechar hoje, na Florida, também com uma 'varridela', já que os Miami Heat vencem os Boston Celtics por 3-0.

A final da NBA, à melhor de sete jogos, como todas as eliminatórias dos play-offs, começa apenas em 1 de junho, com os Nuggets a terem o fator casa do seu lado no caso de serem os Heat a avançar para o duelo decisivo.

Na fase regular, os Nuggets venceram a Conferência Oeste com 53 vitórias e 29 derrotas, enquanto os Miami Heat foram apenas oitavos no Este, com 44 triunfos e 38 desaires. Os Celtics foram segundos no Este, com 57-25, e teriam o fator casa na final.

Após o desaire de segunda-feira dos Lakers, já são 150 as equipas que acabam eliminadas depois de uma desvantagem de 3-0, resultado que nunca foi invertido nos play-offs da NBA.