Nulo na estreia de Jorge Jesus. Pedro Martins empata em Israel para a Liga dos Campeões

O Dínamo Kiev-Fenerbahçe jogou-se em Lodz, na Polónia

Olympiacos, de Pedro Martins, e Fenerbahçe, de Jorge Jesus, empataram esta quarta-feira na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, frente a Maccabi Haifa e Dínamo Kiev, respetivamente.

No Estádio Sammy Ofer, em Haifa, o triunfo tangencial a favor do emblema grego parecia ser o desfecho mais certo, mas um golo a acabar do avançado Dolev Haziza (90+2 minutos) estragou a festa aos visitantes, que tinham marcado na primeira parte, por intermédio do dinamarquês Philip Zinckernagel, logo aos sete minutos.

No conjunto do Pireu, o médio luso João Carvalho viu o empate a um golo do banco de suplentes.

Mais tarde, Jorge Jesus estreou-se no comando dos turcos do Fenerbahçe em jogo oficiais com um nulo, na cidade polaca de Lodz, casa emprestada do Dínamo, face à invasão da Ucrânia pela Rússia.

No Fenerbahçe, o internacional português Bruma foi opção no decorrer do segundo tempo, enquanto Miguel Crespo não saiu do banco.

As partidas da segunda mão estão agendadas para 26 e 27 de julho.