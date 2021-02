Nulo no Dragão mantém diferença de dez pontos entre Sporting e FC Porto, Veja o resumo

Por Lusa 27 Fevereiro, 2021 • 23:35 Partilhar este artigo Facebook

FC Porto e Sporting empataram este sábado 0-0, no Estádio do Dragão, um resultado 'agradável' para o lado dos 'leões', que continuam com 10 pontos de vantagem na liderança da I Liga de futebol sobre os atuais campeões nacionais.

No clássico da 21.ª jornada, a equipa de Alvalade deu mais um passo importante rumo à conquista do título, algo que foge ao Sporting há duas décadas, enquanto o FC Porto, segundo classificado, falhou a possibilidade de encurtar a diferença e pode ser ultrapassado pelo Sporting de Braga, que joga no domingo na Madeira perante o Nacional.

Num encontro sem grandes oportunidades para os dois lados, o Sporting manteve a invencibilidade na I Liga e tem caminho aberto para pôr fim a um longo jejum de quase 20 anos, embora, até ao final do campeonato, ainda tenha visitas teoricamente difíceis aos campos de Sporting de Braga e Benfica, terceiro e quarto classificados, respetivamente.

Outros dos beneficiados deste resultado, em termos de luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, pode ser o Benfica, que, na segunda-feira, recebe o Rio Ave.