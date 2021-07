Número de infetados com Covid-19 na aldeia olímpica sobe para 91

© Laurent Gillieron/EPA

O número de infetados com Covid-19 na aldeia olímpica de Tóquio 2020 subiu esta quinta-feira para 91, depois de mais dois atletas terem tido resultado positivo nos testes, num total de quatro residentes agora afetados pelo novo coronavírus.

O skateboarder Candy Jacobs, dos Países Baixos, e o tenista checo Pavel Sirucek, tiveram resultado positivo, pelo que foram transferidos para um hotel, onde vão ficar de quarentena.

Além dos dois desportistas, também "dois funcionários nos Jogos" foram infetados, sendo que esta categoria pode envolver treinadores e oficiais de equipas que ficam no complexo na baía de Tóquio.

Este número não inclui atletas que tiveram resultado positivo em casa - ou em estágios no Japão - antes da viagem programada para Tóquio, e que falharão o evento.

Na quarta-feira, as infeções com Covid-19 em Tóquio atingiram o máximo dos últimos seis meses, com a cidade anfitriã das Olimpíadas a registar 1832 novos casos, apenas dois dias antes da abertura dos jogos.

A capital japonesa vive, neste momento, o seu quarto estado de emergência, que se manterá até 22 de agosto, abrangendo a duração total dos Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira e terminam a 08 de agosto.

Os adeptos estão banidos de todos os locais na área de Tóquio.