"Nunca me passou pela cabeça que houvesse uma invasão", diz segurança da academia do Sporting

Ricardo Gonçalves, chefe de segurança da Academia do Sporting, no Tribunal de Monsanto © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Tiago Santos com Rita Carvalho Pereira 03 Dezembro, 2019 • 12:12

O responsável de segurança da Academia de Alcochete à época do ataque, Ricardo Gonçalves, garante que nunca equacionou a hipótese de uma invasão quando foi informado da visita da claque. As declarações foram prestadas esta manhã, durante o julgamento da invasão à academia leonina, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

No testemunho de arranque do oitavo dia de julgamento, o segurança Ricardo Gonçalves admitiu que foi alertado pelo oficial de ligação com os adeptos Bruno Jacinto, cerca de "10 a 12 minutos" antes da chegada dos adeptos à academia.

"Nunca me passou pela cabeça que pudesse haver uma invasão", assegurou, perante o tribunal.

O antigo coordenador de segurança da Academia de Alcochete já tinha sido inquirido na segunda-feira, quando admitiu ter-se esquecido de alguns "detalhes", durante a fase de inquérito. Ricardo Gonçalves identifica agora mais agressões e agressores e um telefonema do arguido Bruno Jacinto, dos quais não tinha falado anteriormente.

O responsável de segurança relatou ameaças de morte, agressões e injúrias a futebolistas do então plantel do Sporting, acrescentando que Acuña e Battaglia foram os principais alvos dos adeptos, mas que o jogador Misic, o preparador físico Mário Monteiro, o treinador Jorge Jesus e o fisioterapeuta Ludovico Marques foram também agredidos. O segurança mencionou ainda que o ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, esteve reunido com o 'staff', no auditório do Estádio de Alvalade um dia antes do ataque.

Para além de Ricardo Gonçalves, são ouvidos esta terça-feira também o antigo responsável de prospeção, Manuel Fernandes, e o responsável de comunicação do clube, Paulo Cintrão. O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, está presente na sessão.

A 15 de maio de 2018, durante um treino da equipa de futebol do Sporting, cerca de 40 adeptos 'leoninos' encapuzados invadiram a academia do clube, em Alcochete, e agrediram vários jogadores, o então treinador, Jorge Jesus, e outros membros da equipa técnica.

O atual líder da claque Juventude Leonina, Nuno Mendes 'Mustafá', o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do clube, estão acusados, como autores morais, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo. Os três arguidos respondem ainda por um crime de detenção de arma proibida agravado e 'Mustafá' também por um crime de tráfico de estupefacientes.

Aos arguidos que participaram diretamente no ataque à academia, o Ministério Público imputa-lhes a coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo. Vão responder ainda por dois crimes de dano com violência, por um crime de detenção de arma proibida agravado e por um crime de introdução em lugar vedado ao público.