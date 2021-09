Nuno Almeida vai arbitrar o Sporting-FC Porto

© Miguel Pereira/Global Imagens

O árbitro Nuno Almeida vai dirigir o clássico entre Sporting e FC Porto, no sábado, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Os assistentes serão André Campos e Pedro Felisberto e o VAR fica entregue a João Pinheiro.

Nuno Almeida, de 46 anos, vai dirigir pela terceira vez um clássico entre grandes do futebol português, depois de ter estado na final da Taça de Portugal de 2020/21, entre Sporting de Braga e Benfica, que os bracarenses venceram por 2-0.

O juiz da associação do Algarve esteve na goleada do Benfica frente ao Sporting, por 5-0, na Supertaça Cândido Oliveira de 2019/20, e no triunfo dos 'leões' frente ao FC Porto, nas meias-finais da Taça da Liga de 2017/18, no desempate através de grandes penalidades (4-3, após a igualdade 0-0 no tempo regulamentar).

O campeão Sporting e o vice-campeão FC Porto, que dividem o segundo lugar com o Estoril Praia, a dois pontos do líder Benfica, vão protagonizar o primeiro clássico da edição 2021/22 da I Liga de futebol, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.