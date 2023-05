Nuno Borges desce no ranking mundial de ténis. Líder Djokovic ameaçado por Alcaraz

O tenista Nuno Borges © Miguel A. Lopes/Lusa (arquivo)

O tenista português Nuno Borges desceu 14 lugares no ranking mundial de ténis, para o 88.º, numa lista divulgada esta segunda-feira e na qual o sérvio Novak Djokovic ficou com a liderança fortemente ameaçada pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Depois de ter atingido a melhor classificação na hierarquia mundial há um mês, ao atingir a 63.ª posição, Nuno Borges, de 26 anos, teve duas quedas acentuadas, apesar de permanecer como o único jogador português dentro do top 100.

Djokovic manteve-se no comando, mas os cinco pontos de vantagem sobre Alcaraz, segundo colocado, vão permitir ao espanhol reassumir a liderança na próxima atualização, necessitando apenas de disputar um encontro no Masters 1.000 de Roma.

Na base da aproximação de Alcaraz está a revalidação do título no Masters 1000 de Madrid, no domingo, graças ao triunfo na final sobre o alemão Jan-Lennard Struff, o 10.º título conquistado pelo jovem espanhol, de 20 anos.

O russo Daniil Medvedev fecha o pódio do ranking masculino, que registou uma única alteração entre os 10 melhores tenistas do mundo, com a subida do norte-americano Taylor Fritz do 10.º para o nono posto, por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime.

Entre os restantes praticantes portugueses, João Sousa subiu seis lugares, para o 156.º, tal como Frederico Silva, que 'galgou' oito posições, para a 215.ª, completando o trio de jogadores lusos que figuram entre os 300 primeiros do circuito.

O ranking feminino registou várias mexidas no top 10, mas as três primeiras classificadas mantiveram-se inalteradas, com a polaca Iga Swiatek a permanecer na liderança, seguida da bielorrussa Aryna Sabalenka e da norte-americana Jessica Pegula, segunda e terceira, respetivamente.