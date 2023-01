Nuno Borges eliminado na primeira ronda do Open da Austrália

Nuno Borges © Fazry Ismail/EPA

O tenista português perdeu, esta segunda-feira de manhã, com o italiano, Lorenzo Sonego. O número 47 do mundo venceu Nuno Borges por 3-1 em sets.

Nuno Borges venceu apenas o terceiro set por 7-6 com 8-6 no "tie-break", numa partida que durou mais de três horas.

Esta terça-feira entra em prova o outro português na competição. João Sousa - número 81 do ranking ATP - vai medir forças com o espanhol, Roberto Bautista - número 25 do ranking ATP.

Nas várias partidas do dia, o destaque vai para o tenista espanhol Rafael Nadal que começou, esta segunda-feira, a defesa do título com uma vitória sobre o britânico Jack Draper, por 3-1, numa partida que durou mais de três horas e meia na Rod Laver Arena.

No quadro feminino, as americanas Jessica Pegula, Coco Gauff e Danielle Collins, que foi a vice-campeã de 2022, passaram à segunda ronda na competição feminina.

A segunda-feira em Melbourne fica também marcada pela desistência do finalista de Wimbledon, Nick Kyrgios. O tenista australiano vai ser operado ao joelho esquerdo.