Nuno Borges impõe-se em duelo de quatro horas e está na segunda ronda do US Open

Nuno Borges © Al Bello/AFP

Por Lusa 30 Agosto, 2022 • 06:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tenista português Nuno Borges apurou-se na segunda-feira para a segunda ronda do US Open, quarto e último 'major' da temporada, ao vencer o norte-americano Ben Shelton num longo duelo que durou mais de quatro horas.

Borges, 104.º colocado do 'ranking' ATP, alcançou o seu primeiro triunfo no quadro principal de um torneio do 'Grand Slam', mas precisou de cinco 'sets' e de 244 minutos para bater o número 165 mundial, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6, 7-6 (7-5), 6-7 (8-10) e 6-3.

O tenista maiato, que vinha do 'qualifying' do 'major' norte-americano, vai defrontar na segunda ronda do US Open o chinês Yibing Wu, 174.º da hierarquia mundial, enquanto o outro português em prova, João Sousa, apenas hoje (16:00, horas de Lisboa) disputará o encontro da primeira ronda, diante do norte-americano Mackenzie McDonald.