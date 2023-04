Nuno Borges marca encontro com Alcaraz na segunda ronda do torneio de ténis de Barcelona

Nuno Borges © Miguel A. Lopes/Lusa

O tenista português Nuno Borges avançou esta segunda-feira para a segunda ronda do torneio de Barcelona, no qual se está a estrear, com um triunfo em dois sets sobre o bielorrusso Ilya Ivashka.

No dia em que caiu 16 lugares no ranking ATP, para se fixar no 79.º lugar, Borges impôs-se sem dificuldades ao 61.º classificado da hierarquia mundial, com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 26 minutos.

Na sua estreia no torneio espanhol, da categoria ATP 500, o número um nacional jogou a um grande nível e dominou o primeiro set, convertendo três dos nove 'break-points' de que dispôs, apoiado, sobretudo, na eficácia na resposta ao segundo serviço de Ivashka.

O maiato, de 26 anos, ainda viu o bielorrusso conseguir o 'break, no sétimo jogo, quando servia para fechar o primeiro parcial, mas acabou por, logo de seguida e ao quarto 'set point', fazer o 6-2.

Borges teve o serviço quebrado logo no primeiro jogo do segundo set, mas não se 'atrapalhou', recuperando o ascendente, com dois novos 'breaks', para derrotar Ivashka e marcar encontro com o espanhol Carlos Alcaraz, o número dois mundial, que ficou isento na primeira ronda.