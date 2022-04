Nuno Borges tenta melhorar prestação no Estoril Open frente a Tiafoe

© Tiago Petinga/EPA

Nuno Borges, único tenista português ainda em prova no quadro de singulares do Estoril Open, defronta esta quarta-feira o norte-americano Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, na segunda ronda do torneio a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

O número dois nacional e 131.º jogador mundial, que na primeira ronda afastou o espanhol Pablo Andujar, volta hoje ao court central para defender a honra lusa frente ao finalista derrotado da edição de 2018 e 29.º classificado do ranking ATP.

O maiato de 25 anos, que recebeu um wild card da organização para disputar o quadro de singulares, procura melhorar o resultado do ano passado, quando foi afastado nesta fase pelo croata Marin Cilic.

O jornalista António Botelho traça os destaque do que está por jogar no torneio.

O outro destaque da jornada é a entrada em ação do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, quarto cabeça de série, que teve bye na primeira ronda.

O 28.º tenista mundial, finalista no Masters 1000 de Monte Carlo, tem pela frente o qualifier Bernabé Zapata Miralles (123.º) na abertura da jornada no court central, que recebe ainda os encontros entre o lucky loser Fernando Verdasco e o qualifier Pablo Cuevas e o campeão em título Alberto Ramos-Viñolas e o coreano Soonwoo Kwon.

O veterano espanhol foi repescado para o lugar do argentino Diego Schwartzman e irá encontrar, na segunda ronda, o companheiro de pares de João Sousa, enquanto o seu compatriota terá pela frente o 71.º classificado do ranking.

No final da jornada do court secundário, Nuno Borges une-se a Francisco Cabral para concluir o encontro da primeira jornada de pares com o croata Ivan Dodig e o norte-americano Austin Krajicek, que foi suspenso, por falta de luz, quando o marcador registava 4-6 e 6-3.