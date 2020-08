Nuno Espírito Santo confessa desilusão, mas elogia época do Wolverhampton

Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhampton durante a derrota frente ao Sevilha na Liga Europa © EPA

O treinador do Wolverhampton, o português Nuno Espírito Santo, reconheceu que a eliminação perante o Sevilha na Liga Europa de futebol foi uma desilusão, mas enaltece o que a sua equipa fez ao longo desta época.

"Como disse tantas vezes, esta foi uma longa caminhada. Queríamos ir o mais longe possível e esta noite estivemos perto de ir ainda mais além, por isso estamos todos um pouco desapontados, mas não podemos ignorar o que estes jogadores fizeram. Foram quase 14 meses de árduo trabalho. A desilusão que vivemos agora não pode apagar tudo o que de bom fizemos ao longo da época", disse Nuno Espírito Santo, após a derrota por 1-0 frente ao Sevilha nos quartos de final da Liga Europa.

O 'Wolves' foi protagonista da mais longa campanha na atual edição da Liga Europa de entre todos os clubes que participaram na prova, tendo-a iniciado há mais de um ano, na primeira fase de qualificação, com uma vitória sobre o Crusaders, da Irlanda do Norte, a 25 de julho de 2019.

O técnico português foi ainda confrontado com o golo dos espanhóis em cima do minuto 90, quando o prolongamento parecia inevitável.

"Sofrermos um golo no último minuto é algo que já nos aconteceu demasiadas vezes, mas estou orgulhoso dos meus rapazes. Jogámos frente a uma equipa difícil, com tudo a ser decidido nos detalhes. Chegámos tão longe, mas já acabou, agora vamos descansar e olhar para o futuro", referiu.

O Wolverhampton foi hoje eliminado nos quartos de final da Liga Europa pelos espanhóis do Sevilha, orientados por Julen Lopetegui, que venceram por 1-0, com o golo do triunfo a ser marcado aos 88 minutos, pelo argentino Lucas Ocampos.

Nas meias-finais, o Sevilha vai medir forças com os ingleses do Manchester United, de Bruno Fernandes, no domingo.