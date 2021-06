Nuno Espirito Santo quer adeptos "orgulhosos e divertidos" com o Tottenham

© Nuno Espírito Santo já veste a camisola dos Spurs

Nuno Espírito Santo, que esta quarta-feira assinou pelo Tottenham um contrato para as próximas duas épocas, deseja que a "qualidade e talento" do seu grupo de trabalho deixe os adeptos "orgulhos e divertidos".

"Quando tens uma equipa com esta qualidade e talento, queremos deixar os adeptos orgulhosos e divertidos", vincou o técnico, anunciado como o novo responsável técnico.

Nuno Espírito Santo subiu um novo degrau na sua carreira em Inglaterra, chegando ao Tottenham depois de treinar o Wolverhampton, desde 2017/18, ano em que o subiu à Premier League, levando-o depois a dois sétimos lugares e às competições europeias.

"É um enorme prazer e uma honra (estar aqui), é uma alegria e estou feliz e ansioso para começar a trabalhar. Não temos nenhum dia a perder e devemos começar a trabalhar imediatamente, pois a pré-temporada começa daqui a alguns dias", completou o português.

Na última época os 'spurs' foram sétimos classificados, com José Mourinho a iniciar a temporada, mas não a sair antes do fim.

"Já falei da necessidade de voltarmos ao nosso ADN central de jogar futebol de ataque, entretenimento e acredito que o Nuno é o homem que pode levar o nosso talentoso grupo de jogadores, abraçar os nossos jovens jogadores e construir algo especial", preconizou o presidente do clube, Daniel Levy.

Já o diretor do futebol, Fábio Paratici, assumiu a vontade do Tottenham em contar com um treinador "capaz de incutir todos os valores" que os londrinos defendem.

"Basta olhar para o tempo que Nuno passou no Wolverhampton para ver a sua capacidade de pegar um grupo de jogadores e implementar um estilo adaptativo que traz sucesso e permite que os jogadores se desenvolvam e prosperem. Estamos todos ansiosos para começar no que esperamos que seja um momento de sucesso com o clube", completou.

Antes de chegar a Inglaterra, o antigo guarda-redes treinou o Rio Ave, Valência e FC Porto.