Nuno Espírito Santo soma terceira vitória consecutiva ao leme do Tottenham

O Tottenham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, somou este domingo o terceiro triunfo consecutivo na Liga inglesa de futebol, ao vencer na receção ao Watford (1-0), num encontro da terceira jornada, e isolou-se no topo da classificação.

O único tento da partida foi apontado pelo sul coreano Son, quando decorria o minuto 42, através da cobrança de um livre, que enganou o guarda-redes Bachmann.

Com este triunfo, os 'spurs' terminam a ronda três no comando da Premier League, com nove pontos, mais dois do que West Ham, Chelsea, Liverpool e Everton. Os 'hornets' seguem no 12.º posto, com três.

No Turf Moor, Burnley, 16.º, com um, e Leeds United, 15.º, com dois, empataram a um golo, com Chris Wood a inaugurar o marcador para os anfitriões, aos 61 minutos, e Patrick Bamford a responder, aos 86, para a equipa do português Hélder Costa, que não foi opção para Marcelo Bielsa.