Nuno Mendes ausente do último treino em Budapeste devido a uma mialgia

O futebolista Nuno Mendes esteve esta quinta-feira ausente do último treino de Portugal em Budapeste, antes da viagem para Munique, onde o campeão europeu vai enfrentar a Alemanha, no sábado, na segunda jornada do Grupo F do Euro 2020.

O defesa esquerdo do Sporting não subiu ao relvado do Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, devido a uma mialgia (dor muscular) na perna esquerda, segundo revelou à comunicação social fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os restantes 25 convocados, divididos em dois grupos e a realizar exercícios com bola, com os três guarda-redes a trabalharem junto de uma das balizas.

A comitiva lusa deixa a capital húngara às 17:00 (16:00 em Lisboa) e tem chegada prevista a Munique para as 18:10 (17:10).

Na terça-feira, a equipa das 'quinas' entrou a vencer no torneio, depois bater a Hungria por 3-0, com golos de Raphaël Guerreiro, aos 84 minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 87 e aos 90+2, o primeiro de grande penalidade.

Portugal defronta no sábado a Alemanha, em Munique (17:00 em Lisboa), e, em 23 de junho, a França, em Budapeste (20:00).

Também na terça-feira, os gauleses venceram os germânicos por 1-0, beneficiando de um autogolo de Hummels.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de Covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, até 11 de julho.

