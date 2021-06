Nuno Mendes e João Félix poderão integrar treino com o grupo

O treino está agendado para as 17h00 © Hugo Delgado/Lusa

Os futebolistas Nuno Mendes e João Félix, com problemas musculares nos últimos dias, poderão integrar esta segunda-feira a sessão de treino de Portugal com os restantes jogadores, a dois dias do embate com a França, para o Euro 2020, em Budapeste.

Depois de na véspera terem trabalhado à margem do grupo, no relvado do Estádio Illovszky Rudolf, na capital húngara, o lateral esquerdo do Sporting e o avançado do Atlético de Madrid podem voltar a estar à disposição do selecionador luso, Fernando Santos, e treinarem juntamente com os restantes 24 convocados.

Os dois jogadores, ambos com mialgias de esforço, não foram opção no encontro com a Alemanha, em Munique, onde Portugal perdeu por 4-2, a contar para a segunda jornada do Grupo F.

O treino, que será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está agendado para as 18h00 (17h00 em Lisboa) e será antecedido de uma conferência de imprensa, a partir das 17h30 (16h30), com um jogador a designar.

No sábado, os avançados Cristiano Ronaldo, aos 15 minutos, e Diogo Jota, aos 67, fizeram os golos lusos, que tiveram outros dois marcadores, Rúben Dias, aos 35, e Raphaël Guerreiro, aos 39, mas na própria baliza. Para os alemães também marcaram Kai Havertz (51) e Robin Gosens (60).

Na classificação, Portugal, que na quarta-feira defronta a França, é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um, depois do 1-1 com os gauleses.

O Euro 2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de Covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.