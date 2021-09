Nuno Mendes emprestado pelo Sporting ao Paris Saint-Germain

Nuno Mendes © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Carolina Quaresma 31 Agosto, 2021 • 23:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É oficial. Nuno Mendes vai ser jogador do Paris Saint-Germain (PSG), por empréstimo do Sporting. A informação foi anunciada esta terça-feira pelo clube francês, em comunicado.

"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a contratação de Nuno Mendes. O lateral português chega do Sporting Clube de Portugal por empréstimo, com opção de compra, até 30 de junho de 2022", pode ler-se na nota publicada no site oficial do PSG.

Nuno Mendes assinou o seu primeiro contrato profissional com o Sporting, em 2019. Fez 47 jogos pelo clube e conquistou o Campeonato de Portugal e Taça da Liga, em 2021.

Estreou-se pela seleção nacional frente ao Azerbaijão, a 24 de março de 2021. O defesa de 19 anos jogou cinco vezes por Portugal antes de ser convocado por Fernando Santos para o Euro 2020.