O defesa do Sporting, Nuno Mendes, tem uma contusão na perna direita e falhou o treino desta terça-feira, depois de ter sido substituído por lesão no jogo de ontem contra o Moreirense.

A informação é revelada pelo Sporting no site, onde pode ler-se também que "os titulares da partida em Moreira de Cónegos realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado".

Apesar de ter falhado a sessão de trabalho, o jogador de 18 anos vai ser reavaliado ao longo dos próximos dias e deve recuperar a tempo do próximo jogo do Sporting, no domingo, frente ao Famalicão. A partida está marcada para as 20h00 e tem relato na TSF.