Nuno Mendes falha treino e está em dúvida para estreia de Portugal no Mundial devido a lesão

Nuno Mendes está com uma mialgia de esforço e falhou o treino desta terça-feira da seleção nacional. O lateral esquerdo está, assim, em dúvida para a estreia de Portugal no Mundial, estreia essa que acontece na quinta-feira, frente ao Gana.

O jogador do PSG ficou pelo ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Ao relvado subiram 25 jogadores, incluindo Pepe que aparenta estar a recuperar a forma física, tal como confirmou em conferência de imprensa o central Rúben Dias, destacando a importância de contar com o experiente defesa: "Parece-me bem, tenho sentido que está bem. Estou feliz por ele porque foi uma paragem, com certeza, dura para ele e o facto de estar aqui e bem fisicamente é, sem dúvida, um fator importante para ele e para todos nós."

De resto, nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, os restantes 25 convocados foram divididos em três pequenos grupos, para a realização de exercícios com bola.

Já os guarda-redes Rui Patrício, Diogo Costa e José Sá fizeram trabalho específico junto de uma das balizas.

Portugal e Gana jogam na quinta-feira, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, em jogo do Grupo H do Mundial2022.

Seguir-se-ão os confrontos com o Uruguai, em 28 de novembro (22h00 locais), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro (18h00).

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Catar.