Nuno Mendes repete nomeação para melhor futebolista sub-21 da época

O defesa internacional português Nuno Mendes, do campeão francês Paris Saint-Germain, voltou esta sexta-feira a ser o único representante nacional nomeado pela revista France Football para a distinção de melhor futebolista sub-21 da temporada.

Quarto classificado em 2021, o lateral esquerdo vai concorrer este ano com os alemães Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (Bayern Munique) e Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), o croata Josko Gvardiol (Leipzig), o espanhol Gavi (FC Barcelona), o francês Eduardo Camavinga (Real Madrid), os ingleses Bukayo Saka (Arsenal) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund) e o neerlandês Ryan Gravenberch (Bayern Munique).

Nuno Mendes foi emprestado pelo Sporting ao Paris Saint-Germain no verão anterior, na sequência das conquistas do campeonato, Taça da Liga e da Supertaça Cândido de Oliveira, tendo arrebatado a edição 2021/22 da Liga francesa, por entre 37 jogos e duas assistências.

Em maio, os parisienses exerceram a cláusula de compra do defesa, que contabiliza 15 internacionalizações pela seleção portuguesa e já arrancou a temporada 2022/23 com a conquista da Supertaça gaulesa, numa transferência avaliada em 45 milhões de euros, dos quais 38 pela saída definitiva do Sporting, mais sete pelo empréstimo em 2021/22.

Nuno Mendes, de 20 anos, ficou de fora do pódio do Troféu Kopa em 2021, logo atrás de três médios, como o espanhol Pedri (FC Barcelona), vencedor, o inglês Jude Bellingham (Borussia Dortmund), segundo, e o alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), terceiro.

O avançado João Félix (Atlético Madrid) foi o único jogador português a integrar o pódio das três edições anteriores deste galardão anual, ao ter sido terceiro colocado, em 2019.

A distinção em homenagem a Raymond Kopa, antigo internacional francês nas décadas de 1950 e 1960, será entregue no dia da cerimónia da Bola de Ouro, em 17 de outubro.