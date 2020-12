Por TSF 19 Dezembro, 2020 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting venceu este sábado o Farense em Alvalade, em jogo da 10.ª jornada do campeonato. O único golo do jogo surgiu de grande penalidade convertida por Sporar.

Quase duas décadas depois, Sporting e Farense voltaram a encontrar-se num jogo referente à 10.ª jornada da I Liga. Os leões, que lideram de forma isolada a prova, tentam proteger a vantagem sobre Benfica e FC Porto.

Neste encontro, o treinador Rúben Amorim deu a titularidade ao jovem Nuno Mendes, que recuperou da lesão que tinha na anca. Tiago Tomás era o elemento mais adiantado do ataque o Sporting.

Os leões começaram o jogo no ataque, demonstrando grande dinâmica ofensiva, com destaque para Nuno Santos que, dentro da área, criou algum perigo. No entanto, foi a formação algarvia a conseguir a primeira oportunidade.

O escocês Ryan Gauld, que se formou em Alcochete, surgiu na área e conseguiu rematar para defesa de Adán. O espanhol evitou o primeiro golo do jogo.

O Sporting tomou conta do jogo, conquistando maior posse de bola, que se aproximava dos 70%. No entanto, os pupilos de Amorim, que estava a ver o jogo da banca devido a castigo, não conseguiam criar perigo junto à baliza algarvia.

No final da primeira parte, surgiram duas oportunidades para cada lado. Primeiro foi Ryan Gauld que rematou com perigo para boa defesa de Adán.

Logo a seguir, o Sporting respondeu: Pedro Gonçalves serviu Tiago Tomás. O jovem avançado leonino rematou ao poste da baliza de Defendi. No primeiro tempo faltaram os golos.

A segunda parte começou com o Sporting no ataque e a criar grande perigo junto à baliza de Defendi. Pedro Gonçalves isolou-se, rematou, mas o guardião brasileiro sacudiu.

Da bancada, Amorim lançou no jogo outras cartas, como Tabata, Sporar e Plata e o jogo mexeu. No entanto, os leões não conseguiram concretizar.

A seis minutos dos 90, o árbitro assinalou grande penalidade a favor do Sporting. Rafael Defendi fez falta sobre o central Feddal. O árbitro não teve dúvidas e mostrou o segundo amarelo, e consequente vermelho, ao guardião.

Da marca dos onze metros, Sporar picou a bola para o fundo da baliza algarvia.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Palhinha e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos.

Onze do Farense: Defendi; Seco, Bura, Cláudio Falcão, Nunes; Isidoro, Melo, Amine, Gauld; Aouacheria, Fernandes.