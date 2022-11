Nuno Mendes treina sem limitações. Danilo e Otávio fora do jogo com o Uruguai

Os jogadores da seleção nacional homenagearam Fernando Gomes, que morreu neste sábado © José Sena Goulã/Lusa

Danilo e Otávio vão falhar o encontro da seleção nacional frente ao Uruguai da segunda jornada do grupo H do Mundial 2022. Já Nuno Mendes já treinou com os colegas e está apto para a segunda partida no Catar.

O defesa do Paris Saint-Germain lesionou-se no treino deste sábado. "Estávamos a treinar bolas paradas defensivas e, no meio de uma embrulhada, ele [Danilo] gritou. Fomos ver o que se passava. No início, não parecia nada de especial. Estava com algumas dificuldades para respirar, mas acabou por recuperar a respiração. Achámos que não seria nada importante, mas, por precaução, foi ao hospital fazer exames e a conclusão foi essa", descreveu o selecionador nacional, Fernando Santos, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Uruguai.

Otávio, por seu lado, saiu com queixas na coxa da partida contra o Gana, tendo sido rendido por William Carvalho. Fernando Santos disse na mesma conferência de imprensa que tanto o médio do FC Porto como Nuno Mendes seriam reavaliados até ao treino desta tarde, mas o médio não subiu ao relvado, efetuando apenas trabalho de ginásio.

O lateral do PSG, no sentido oposto, juntou-se aos colegas de equipa e treinou sem limitações, depois de ter falhado a primeira partida por lesão.

No início do treino, os jogadores da seleção nacional homenagearam Fernando Gomes. O "bibota de ouro" morreu neste sábado vítima de cancro.

Portugal defronta esta segunda-feira o Uruguai pelas 19h00 e uma vitória apura a seleção nacional para os oitavos de final da prova.